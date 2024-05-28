<p>We talked a few weeks ago about how the reaction to EigenLayer’s EIGEN airdrop saw the amount of <a 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withdrawers on the platform shoot up.</p>\r\n<p>While there were some points of <a 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about the airdrop, including VPN restrictions and the initial period of non-transferability imposed on the tokens, the Eigen Foundation came out a few days later to both <a href="https://u24517827.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.PFWtwpR3WGGRVfJM1hnZFD-2BrOZyUshTiwo5j9XwRVSvm578qY1-2FzkZY8zIvdmPvxOkwKOeyNOAGJbyupJB2aC7i1EIRUWo6p2UfRieYRkU6CUPXaJ1eiu8hXdJUPdhAkvS3-2BstW4uvcR6n1kgZmVfg-2BGlof9EAUHrisEhyX7z55-2BtK5d9x4xxRdTEyrubxyuh56W_s8BUiO1ZTfus-2F6WvS42hzaDcZHlxPMpjV1dBT32YHwSK-2BSJj30FIDtkLzuZiN0ehA8E8LvSMPscwelM5nXNP-2BOfa2otqQf1B58O0k2kCce5oJyuf836phB23-2BoOCGb63puqc-2BIeOgYKud192woKbPgQKuv6WkBQCVBgyCjT-2Bg2zGXuYh0IcvVWtVMzTNfdRz1AfR2LtYyJpnUsSAM5S8ctZdXBoQlHGXft0vvOKK8hV4MsuBJACSsdeC37rAvMITOXuTcFryZUUb2-2BCTJ7logeW0-2BCPf2hU3H4Aow-2BXCxX2wTBUMJGGlGxiRd3uuKgwj-2Bj313GTVKG6W7FFAR-2BZhq6A21sUH8fwLS1jxBtnQ5LsKNiVDWcF2o3oLgtXmYR5TA4EFlDhx1mz4md41oQ-2F7VkqZQ0ByH9qi3Y0QDHq3mbxCRNLsiE9MJOre-2BdJYsGSuU-2F3KQ8cpid0QMPRZTImGX98dcvuuj0s2UgyO1d4ko-2BH7ltgLczYPZjyCH4CEP0iD4M5vnwHPOfM8vYR0BBeq2GF0HXYcvrBQmyvs2alc-2BCK3KQ7amKBithfVoAB5q3srKmBxvj281Pwg9gjqP4m7n2a6jKczGnJrSW49W7QBxFXleRhQB7qqEW5n2et-2F7-2Bdv5t8YZLiwNVXorwd1Uv4vjvYsEoTEA-2FfXamaxdYGC5YH87h-2FKRyjygW0aoSPRmG7pwZG9kBiQn0IaRJL0I71P1tP1znGua7GY5u3KW-2FoCmJaqVn-2FYVc221a3xTTCsoOZJNbOFYvM-2FQwNDd-2B1bRYy-2BUp1FyEq0DQtMyPf-2BCaf7108i9xv0zBzZF3ZQccLLGiP9a9T6JG5KZSTVhYXYAh-2Fu0E7W5EPcXgNDKlwBdi1QLpqlxaFXdCoP0h1NwjCCETc2uvu92-2BP1FwAgWF3mdaywUa4cjcv6jgkuBvdQLZq1oWC61gjpFJc-2BjTg3amfuLc-2FhMfjROrEoRanphDYK0ZgU74qN9NlO3E0yfEfq6YGcAOc-3D" 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airdrop allocations and clarify some of the timing around the token unlocks and transferability going forward, which helped calm some fears.</p>\r\n<p>It is possible some users who had only deposited into EigenLayer to farm the airdrop were also content to exit the platform in the wake of the snapshot being taken, not only users being mad about the initial EIGEN reveal.</p>\r\n<p>However, we now see the actual impacts of that withdrawal queue uptick. Since withdrawers are subjected to a <a href="https://u24517827.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.PFWtwpR3WGGRVfJM1hnZFFPDRuui0jhaB1XvCKje68ZuxfP2dIaHaKnGTFnaZlHW-2BWVjPOB4fmMtsdX66UGzOfkZ5Uzra3T51qMIJDxlWqDmxc3TbmyNZBxMQvVnoAxaF3Qj4a-2FM526ls7YjRMioFLkM0RY-2Fl5sXc-2BucWPeiCh05BY-2Bwkp7BrBTaqBuX8atClz9m_s8BUiO1ZTfus-2F6WvS42hzaDcZHlxPMpjV1dBT32YHwSK-2BSJj30FIDtkLzuZiN0ehA8E8LvSMPscwelM5nXNP-2BOfa2otqQf1B58O0k2kCce5oJyuf836phB23-2BoOCGb63puqc-2BIeOgYKud192woKbPgQKuv6WkBQCVBgyCjT-2Bg2zGXuYh0IcvVWtVMzTNfdRz1AfR2LtYyJpnUsSAM5S8ctZdXBoQlHGXft0vvOKK8hV4MsuBJACSsdeC37rAvMITOXuTcFryZUUb2-2BCTJ7logeW0-2BCPf2hU3H4Aow-2BXCxX2wTBUMJGGlGxiRd3uuKgwj-2Bj313GTVKG6W7FFAR-2BZhq6A21sUH8fwLS1jxBtnQ5LsKNiVDWcF2o3oLgtXmYR5TA4EFlDhx1mz4md41oQ-2F7VkqZQ0ByH9qi3Y0QDHq3mbxCRNLsiE9MJOre-2BdJYsGSuU-2F3KQ8cpid0QMPRZTImGX98dcvuuj0s2UgyO1d4ko-2BH7ltgLczYPZjyCH4CEP0iD4M5vnwHPOfM8vYR0BBeq2GF0HXYcvrBQmyvs2alc-2BCK3KQ7amKBithfVoAB5q3srKmBxvj281Pwg9gjqP4m7n2a6jKczGnJrSW49W7QBxFXleRhQB7qqEW5n2et-2F7-2Bdv5t8YZLiwNVXorwd1Uv4vjvYsEoTEA-2FfXamaxdYGC5YH87h-2FKRyjygW0aoSPRmG7pwZG9kBiQn0IaRJL0I71P1tP1znGua7GY5u3KW-2FoCmJaqVn-2FYVc221a3xTTCsoOZJNbOFYvM-2FQwNDd-2B1bRYy-2BUp1FyEq0DQtMyPf-2BCaf7108i9xv0zBzZF3ZQccLLGiP9HeqXPgIH8EYhw52PvqmosxiF612TG4kfTzAXGEt5e2p7yKMOExpB6snNAP6TfsBhdCEITEJFKMNoFdGGk7c1RIBMSxIRGGYwhZygg-2BAdEsnJOOdh0DLzmQVoUtegl-2FMcOkt3Z8MHOjoMvU-2BSDdJv4dvd8uTML0zSpKY1xpyumgQ-3D" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=https://u24517827.ct.sendgrid.net/ls/click?upn%3Du001.PFWtwpR3WGGRVfJM1hnZFFPDRuui0jhaB1XvCKje68ZuxfP2dIaHaKnGTFnaZlHW-2BWVjPOB4fmMtsdX66UGzOfkZ5Uzra3T51qMIJDxlWqDmxc3TbmyNZBxMQvVnoAxaF3Qj4a-2FM526ls7YjRMioFLkM0RY-2Fl5sXc-2BucWPeiCh05BY-2Bwkp7BrBTaqBuX8atClz9m_s8BUiO1ZTfus-2F6WvS42hzaDcZHlxPMpjV1dBT32YHwSK-2BSJj30FIDtkLzuZiN0ehA8E8LvSMPscwelM5nXNP-2BOfa2otqQf1B58O0k2kCce5oJyuf836phB23-2BoOCGb63puqc-2BIeOgYKud192woKbPgQKuv6WkBQCVBgyCjT-2Bg2zGXuYh0IcvVWtVMzTNfdRz1AfR2LtYyJpnUsSAM5S8ctZdXBoQlHGXft0vvOKK8hV4MsuBJACSsdeC37rAvMITOXuTcFryZUUb2-2BCTJ7logeW0-2BCPf2hU3H4Aow-2BXCxX2wTBUMJGGlGxiRd3uuKgwj-2Bj313GTVKG6W7FFAR-2BZhq6A21sUH8fwLS1jxBtnQ5LsKNiVDWcF2o3oLgtXmYR5TA4EFlDhx1mz4md41oQ-2F7VkqZQ0ByH9qi3Y0QDHq3mbxCRNLsiE9MJOre-2BdJYsGSuU-2F3KQ8cpid0QMPRZTImGX98dcvuuj0s2UgyO1d4ko-2BH7ltgLczYPZjyCH4CEP0iD4M5vnwHPOfM8vYR0BBeq2GF0HXYcvrBQmyvs2alc-2BCK3KQ7amKBithfVoAB5q3srKmBxvj281Pwg9gjqP4m7n2a6jKczGnJrSW49W7QBxFXleRhQB7qqEW5n2et-2F7-2Bdv5t8YZLiwNVXorwd1Uv4vjvYsEoTEA-2FfXamaxdYGC5YH87h-2FKRyjygW0aoSPRmG7pwZG9kBiQn0IaRJL0I71P1tP1znGua7GY5u3KW-2FoCmJaqVn-2FYVc221a3xTTCsoOZJNbOFYvM-2FQwNDd-2B1bRYy-2BUp1FyEq0DQtMyPf-2BCaf7108i9xv0zBzZF3ZQccLLGiP9HeqXPgIH8EYhw52PvqmosxiF612TG4kfTzAXGEt5e2p7yKMOExpB6snNAP6TfsBhdCEITEJFKMNoFdGGk7c1RIBMSxIRGGYwhZygg-2BAdEsnJOOdh0DLzmQVoUtegl-2FMcOkt3Z8MHOjoMvU-2BSDdJv4dvd8uTML0zSpKY1xpyumgQ-3D&amp;source=gmail&amp;ust=1716390782550000&amp;usg=AOvVaw3Y32fMr_p3uvh8E-b5zaQ_">7-day escrow</a> period before they can withdraw their funds, actual outflows from the platform are tracked on a roughly one-week delay compared to when they were initiated. The number of queue withdrawers first picked up on April 29, when the tokenomics for EIGEN was first announced, but we saw the number of <a href="https://u24517827.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.PFWtwpR3WGGRVfJM1hnZFGLxbx78FAC3UjTe-2BFrQaspeJ2gk74qI-2F96HiucPpTzboEstyujsL8-2BKCTvVaAnY5BfJPXtgwnQZTJHjYdwC2m5uATNe8q5J5pko6ZL5arhxGpORDrLVSD8lH759PWjOFw-3D-3DtH-5_s8BUiO1ZTfus-2F6WvS42hzaDcZHlxPMpjV1dBT32YHwSK-2BSJj30FIDtkLzuZiN0ehA8E8LvSMPscwelM5nXNP-2BOfa2otqQf1B58O0k2kCce5oJyuf836phB23-2BoOCGb63puqc-2BIeOgYKud192woKbPgQKuv6WkBQCVBgyCjT-2Bg2zGXuYh0IcvVWtVMzTNfdRz1AfR2LtYyJpnUsSAM5S8ctZdXBoQlHGXft0vvOKK8hV4MsuBJACSsdeC37rAvMITOXuTcFryZUUb2-2BCTJ7logeW0-2BCPf2hU3H4Aow-2BXCxX2wTBUMJGGlGxiRd3uuKgwj-2Bj313GTVKG6W7FFAR-2BZhq6A21sUH8fwLS1jxBtnQ5LsKNiVDWcF2o3oLgtXmYR5TA4EFlDhx1mz4md41oQ-2F7VkqZQ0ByH9qi3Y0QDHq3mbxCRNLsiE9MJOre-2BdJYsGSuU-2F3KQ8cpid0QMPRZTImGX98dcvuuj0s2UgyO1d4ko-2BH7ltgLczYPZjyCH4CEP0iD4M5vnwHPOfM8vYR0BBeq2GF0HXYcvrBQmyvs2alc-2BCK3KQ7amKBithfVoAB5q3srKmBxvj281Pwg9gjqP4m7n2a6jKczGnJrSW49W7QBxFXleRhQB7qqEW5n2et-2F7-2Bdv5t8YZLiwNVXorwd1Uv4vjvYsEoTEA-2FfXamaxdYGC5YH87h-2FKRyjygW0aoSPRmG7pwZG9kBiQn0IaRJL0I71P1tP1znGua7GY5u3KW-2FoCmJaqVn-2FYVc221a3xTTCsoOZJNbOFYvM-2FQwNDd-2B1bRYy-2BUp1FyEq0DQtMyPf-2BCaf7108i9xv0zBzZF3ZQccLLGiP9Im69Dhtd1X4Ho-2FMNRU7MJDH4NmmKu5y98up7HMU8HTqewhXgI-2BH4p4kPHWg7J5dmuZ40mYG9VVRx9YIeNnDxudBX3CPPvk-2FrwOLv-2Falc4PZZ33sQWB57KUKNcxSfAorXH3QhCSWi781QNTeaNRVqQrY9oVgv5oU5eh0zdw-2BWQt0-3D" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=https://u24517827.ct.sendgrid.net/ls/click?upn%3Du001.PFWtwpR3WGGRVfJM1hnZFGLxbx78FAC3UjTe-2BFrQaspeJ2gk74qI-2F96HiucPpTzboEstyujsL8-2BKCTvVaAnY5BfJPXtgwnQZTJHjYdwC2m5uATNe8q5J5pko6ZL5arhxGpORDrLVSD8lH759PWjOFw-3D-3DtH-5_s8BUiO1ZTfus-2F6WvS42hzaDcZHlxPMpjV1dBT32YHwSK-2BSJj30FIDtkLzuZiN0ehA8E8LvSMPscwelM5nXNP-2BOfa2otqQf1B58O0k2kCce5oJyuf836phB23-2BoOCGb63puqc-2BIeOgYKud192woKbPgQKuv6WkBQCVBgyCjT-2Bg2zGXuYh0IcvVWtVMzTNfdRz1AfR2LtYyJpnUsSAM5S8ctZdXBoQlHGXft0vvOKK8hV4MsuBJACSsdeC37rAvMITOXuTcFryZUUb2-2BCTJ7logeW0-2BCPf2hU3H4Aow-2BXCxX2wTBUMJGGlGxiRd3uuKgwj-2Bj313GTVKG6W7FFAR-2BZhq6A21sUH8fwLS1jxBtnQ5LsKNiVDWcF2o3oLgtXmYR5TA4EFlDhx1mz4md41oQ-2F7VkqZQ0ByH9qi3Y0QDHq3mbxCRNLsiE9MJOre-2BdJYsGSuU-2F3KQ8cpid0QMPRZTImGX98dcvuuj0s2UgyO1d4ko-2BH7ltgLczYPZjyCH4CEP0iD4M5vnwHPOfM8vYR0BBeq2GF0HXYcvrBQmyvs2alc-2BCK3KQ7amKBithfVoAB5q3srKmBxvj281Pwg9gjqP4m7n2a6jKczGnJrSW49W7QBxFXleRhQB7qqEW5n2et-2F7-2Bdv5t8YZLiwNVXorwd1Uv4vjvYsEoTEA-2FfXamaxdYGC5YH87h-2FKRyjygW0aoSPRmG7pwZG9kBiQn0IaRJL0I71P1tP1znGua7GY5u3KW-2FoCmJaqVn-2FYVc221a3xTTCsoOZJNbOFYvM-2FQwNDd-2B1bRYy-2BUp1FyEq0DQtMyPf-2BCaf7108i9xv0zBzZF3ZQccLLGiP9Im69Dhtd1X4Ho-2FMNRU7MJDH4NmmKu5y98up7HMU8HTqewhXgI-2BH4p4kPHWg7J5dmuZ40mYG9VVRx9YIeNnDxudBX3CPPvk-2FrwOLv-2Falc4PZZ33sQWB57KUKNcxSfAorXH3QhCSWi781QNTeaNRVqQrY9oVgv5oU5eh0zdw-2BWQt0-3D&amp;source=gmail&amp;ust=1716390782550000&amp;usg=AOvVaw1mUlXm3-INPGvHg0yYEN_E">actual withdrawers</a> from EigenLayer surge starting on May 6, after the escrow period was up.</p>\r\n<p>But beyond just withdrawers, we can now more clearly see the capital flight facing EigenLayer. The number of <a href="https://u24517827.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.PFWtwpR3WGGRVfJM1hnZFGLxbx78FAC3UjTe-2BFrQaspeJ2gk74qI-2F96HiucPpTzboEstyujsL8-2BKCTvVaAnY5BfJPXtgwnQZTJHjYdwC2m7qf9c15L6Fux1YIn1sh5k8hmRK-2BMYLCDlPshVfBhO9Vg-3D-3DOtYq_s8BUiO1ZTfus-2F6WvS42hzaDcZHlxPMpjV1dBT32YHwSK-2BSJj30FIDtkLzuZiN0ehA8E8LvSMPscwelM5nXNP-2BOfa2otqQf1B58O0k2kCce5oJyuf836phB23-2BoOCGb63puqc-2BIeOgYKud192woKbPgQKuv6WkBQCVBgyCjT-2Bg2zGXuYh0IcvVWtVMzTNfdRz1AfR2LtYyJpnUsSAM5S8ctZdXBoQlHGXft0vvOKK8hV4MsuBJACSsdeC37rAvMITOXuTcFryZUUb2-2BCTJ7logeW0-2BCPf2hU3H4Aow-2BXCxX2wTBUMJGGlGxiRd3uuKgwj-2Bj313GTVKG6W7FFAR-2BZhq6A21sUH8fwLS1jxBtnQ5LsKNiVDWcF2o3oLgtXmYR5TA4EFlDhx1mz4md41oQ-2F7VkqZQ0ByH9qi3Y0QDHq3mbxCRNLsiE9MJOre-2BdJYsGSuU-2F3KQ8cpid0QMPRZTImGX98dcvuuj0s2UgyO1d4ko-2BH7ltgLczYPZjyCH4CEP0iD4M5vnwHPOfM8vYR0BBeq2GF0HXYcvrBQmyvs2alc-2BCK3KQ7amKBithfVoAB5q3srKmBxvj281Pwg9gjqP4m7n2a6jKczGnJrSW49W7QBxFXleRhQB7qqEW5n2et-2F7-2Bdv5t8YZLiwNVXorwd1Uv4vjvYsEoTEA-2FfXamaxdYGC5YH87h-2FKRyjygW0aoSPRmG7pwZG9kBiQn0IaRJL0I71P1tP1znGua7GY5u3KW-2FoCmJaqVn-2FYVc221a3xTTCsoOZJNbOFYvM-2FQwNDd-2B1bRYy-2BUp1FyEq0DQtMyPf-2BCaf7108i9xv0zBzZF3ZQccLLGiP9OvY8X-2FcYUQ-2BU9Gg6l41cQW39R-2FvKlq-2B8XMbNwHClzH00KaEZDxFFCesdBMyFzDyFWM1kjRvZVR8abvrF-2B4e469zdYTcVf3Ez7MlpSj3d4I2yyxb1LT3z-2FC-2FWCxJcxmEYWkcGMQtG528B07wwsvvkduxghvGDKcOX0QP5i5PLz-2Bc-3D" 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to EigenLayer shot up in mid-April after they launched their <a 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and unpaused <a href="https://u24517827.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.PFWtwpR3WGGRVfJM1hnZFKtzpkTQxLnBfmaeTWUY-2BZsY1XbPpb74vWHAOQhrxuOs05ljNJB4QTgD1YaRXdg5QQ-3D-3DlQqM_s8BUiO1ZTfus-2F6WvS42hzaDcZHlxPMpjV1dBT32YHwSK-2BSJj30FIDtkLzuZiN0ehA8E8LvSMPscwelM5nXNP-2BOfa2otqQf1B58O0k2kCce5oJyuf836phB23-2BoOCGb63puqc-2BIeOgYKud192woKbPgQKuv6WkBQCVBgyCjT-2Bg2zGXuYh0IcvVWtVMzTNfdRz1AfR2LtYyJpnUsSAM5S8ctZdXBoQlHGXft0vvOKK8hV4MsuBJACSsdeC37rAvMITOXuTcFryZUUb2-2BCTJ7logeW0-2BCPf2hU3H4Aow-2BXCxX2wTBUMJGGlGxiRd3uuKgwj-2Bj313GTVKG6W7FFAR-2BZhq6A21sUH8fwLS1jxBtnQ5LsKNiVDWcF2o3oLgtXmYR5TA4EFlDhx1mz4md41oQ-2F7VkqZQ0ByH9qi3Y0QDHq3mbxCRNLsiE9MJOre-2BdJYsGSuU-2F3KQ8cpid0QMPRZTImGX98dcvuuj0s2UgyO1d4ko-2BH7ltgLczYPZjyCH4CEP0iD4M5vnwHPOfM8vYR0BBeq2GF0HXYcvrBQmyvs2alc-2BCK3KQ7amKBithfVoAB5q3srKmBxvj281Pwg9gjqP4m7n2a6jKczGnJrSW49W7QBxFXleRhQB7qqEW5n2et-2F7-2Bdv5t8YZLiwNVXorwd1Uv4vjvYsEoTEA-2FfXamaxdYGC5YH87h-2FKRyjygW0aoSPRmG7pwZG9kBiQn0IaRJL0I71P1tP1znGua7GY5u3KW-2FoCmJaqVn-2FYVc221a3xTTCsoOZJNbOFYvM-2FQwNDd-2B1bRYy-2BUp1FyEq0DQtMyPf-2BCaf7108i9xv0zBzZF3ZQccLLGiP9aficMmxK-2BlcxH2E97yMaXRJH-2B2-2F-2FYSKWq1dx1BCmU4vysx2GMEF-2Bi3p4SPrZ1VTWS1wJe4LS2lw-2FicPz3vjV-2FPZMTEOcKHEEuwQcxxwz0QmC5kDD6o2aH69F606rGtgOHDsVsSr7V2tLcQxYuKYxZwktlEWbkCdlkNeWITuh2bw-3D" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=https://u24517827.ct.sendgrid.net/ls/click?upn%3Du001.PFWtwpR3WGGRVfJM1hnZFKtzpkTQxLnBfmaeTWUY-2BZsY1XbPpb74vWHAOQhrxuOs05ljNJB4QTgD1YaRXdg5QQ-3D-3DlQqM_s8BUiO1ZTfus-2F6WvS42hzaDcZHlxPMpjV1dBT32YHwSK-2BSJj30FIDtkLzuZiN0ehA8E8LvSMPscwelM5nXNP-2BOfa2otqQf1B58O0k2kCce5oJyuf836phB23-2BoOCGb63puqc-2BIeOgYKud192woKbPgQKuv6WkBQCVBgyCjT-2Bg2zGXuYh0IcvVWtVMzTNfdRz1AfR2LtYyJpnUsSAM5S8ctZdXBoQlHGXft0vvOKK8hV4MsuBJACSsdeC37rAvMITOXuTcFryZUUb2-2BCTJ7logeW0-2BCPf2hU3H4Aow-2BXCxX2wTBUMJGGlGxiRd3uuKgwj-2Bj313GTVKG6W7FFAR-2BZhq6A21sUH8fwLS1jxBtnQ5LsKNiVDWcF2o3oLgtXmYR5TA4EFlDhx1mz4md41oQ-2F7VkqZQ0ByH9qi3Y0QDHq3mbxCRNLsiE9MJOre-2BdJYsGSuU-2F3KQ8cpid0QMPRZTImGX98dcvuuj0s2UgyO1d4ko-2BH7ltgLczYPZjyCH4CEP0iD4M5vnwHPOfM8vYR0BBeq2GF0HXYcvrBQmyvs2alc-2BCK3KQ7amKBithfVoAB5q3srKmBxvj281Pwg9gjqP4m7n2a6jKczGnJrSW49W7QBxFXleRhQB7qqEW5n2et-2F7-2Bdv5t8YZLiwNVXorwd1Uv4vjvYsEoTEA-2FfXamaxdYGC5YH87h-2FKRyjygW0aoSPRmG7pwZG9kBiQn0IaRJL0I71P1tP1znGua7GY5u3KW-2FoCmJaqVn-2FYVc221a3xTTCsoOZJNbOFYvM-2FQwNDd-2B1bRYy-2BUp1FyEq0DQtMyPf-2BCaf7108i9xv0zBzZF3ZQccLLGiP9aficMmxK-2BlcxH2E97yMaXRJH-2B2-2F-2FYSKWq1dx1BCmU4vysx2GMEF-2Bi3p4SPrZ1VTWS1wJe4LS2lw-2FicPz3vjV-2FPZMTEOcKHEEuwQcxxwz0QmC5kDD6o2aH69F606rGtgOHDsVsSr7V2tLcQxYuKYxZwktlEWbkCdlkNeWITuh2bw-3D&amp;source=gmail&amp;ust=1716390782550000&amp;usg=AOvVaw25Ve3pJScyuzzjku1ocXyI">deposits</a> for liquid staking tokens, so the uptick in withdrawals did not necessarily have to be a cause for many issues for the restaking platform.</p>\r\n<p><iframe frameborder="0" height="420" src="https://www.theblock.co/data/decentralized-finance/restaking/eigenlayer-daily-total-net-flows/embed" title="EigenLayer Daily Total Net Flows" width="100%"></iframe></p>\r\n<p>And it seems like the pressure has been relatively manageable so far. Since May 6, there have been four days when daily net flows have exceeded $45 million, indicating a decent amount of funds leaving the platform. That $45 million still pales compared to EigenLayer’s almost <a href="https://u24517827.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.PFWtwpR3WGGRVfJM1hnZFD-2BrOZyUshTiwo5j9XwRVStb-2FMlUyHTffJBoqwlx5lWtJG9LXDTGhlb9CXhImdN338-2FEPBehx7ZSpRRTnwJfplW5P6-2FKgTu5cKpnKejKdqzV8-2BWXCG8ojwV6oJqhWCMDuA-3D-3DN44s_s8BUiO1ZTfus-2F6WvS42hzaDcZHlxPMpjV1dBT32YHwSK-2BSJj30FIDtkLzuZiN0ehA8E8LvSMPscwelM5nXNP-2BOfa2otqQf1B58O0k2kCce5oJyuf836phB23-2BoOCGb63puqc-2BIeOgYKud192woKbPgQKuv6WkBQCVBgyCjT-2Bg2zGXuYh0IcvVWtVMzTNfdRz1AfR2LtYyJpnUsSAM5S8ctZdXBoQlHGXft0vvOKK8hV4MsuBJACSsdeC37rAvMITOXuTcFryZUUb2-2BCTJ7logeW0-2BCPf2hU3H4Aow-2BXCxX2wTBUMJGGlGxiRd3uuKgwj-2Bj313GTVKG6W7FFAR-2BZhq6A21sUH8fwLS1jxBtnQ5LsKNiVDWcF2o3oLgtXmYR5TA4EFlDhx1mz4md41oQ-2F7VkqZQ0ByH9qi3Y0QDHq3mbxCRNLsiE9MJOre-2BdJYsGSuU-2F3KQ8cpid0QMPRZTImGX98dcvuuj0s2UgyO1d4ko-2BH7ltgLczYPZjyCH4CEP0iD4M5vnwHPOfM8vYR0BBeq2GF0HXYcvrBQmyvs2alc-2BCK3KQ7amKBithfVoAB5q3srKmBxvj281Pwg9gjqP4m7n2a6jKczGnJrSW49W7QBxFXleRhQB7qqEW5n2et-2F7-2Bdv5t8YZLiwNVXorwd1Uv4vjvYsEoTEA-2FfXamaxdYGC5YH87h-2FKRyjygW0aoSPRmG7pwZG9kBiQn0IaRJL0I71P1tP1znGua7GY5u3KW-2FoCmJaqVn-2FYVc221a3xTTCsoOZJNbOFYvM-2FQwNDd-2B1bRYy-2BUp1FyEq0DQtMyPf-2BCaf7108i9xv0zBzZF3ZQccLLGiP9-2BEV5uQofL3Qgq7GIPUPj3-2FEyT2jZEzpFLO3TMqcCxJeEdfgPifjK-2B-2Bzo71Q3fXHuYrO5043uIUp-2Fag5dT5NtCt8mDBxe06cSEzeWUrgPFSTVFgKI0KD-2FBsE5OQMRxga7MCxKSEC56fBAwVPgobCyEsIjKmgkAUtY9hDmn91c-2Beo-3D" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=https://u24517827.ct.sendgrid.net/ls/click?upn%3Du001.PFWtwpR3WGGRVfJM1hnZFD-2BrOZyUshTiwo5j9XwRVStb-2FMlUyHTffJBoqwlx5lWtJG9LXDTGhlb9CXhImdN338-2FEPBehx7ZSpRRTnwJfplW5P6-2FKgTu5cKpnKejKdqzV8-2BWXCG8ojwV6oJqhWCMDuA-3D-3DN44s_s8BUiO1ZTfus-2F6WvS42hzaDcZHlxPMpjV1dBT32YHwSK-2BSJj30FIDtkLzuZiN0ehA8E8LvSMPscwelM5nXNP-2BOfa2otqQf1B58O0k2kCce5oJyuf836phB23-2BoOCGb63puqc-2BIeOgYKud192woKbPgQKuv6WkBQCVBgyCjT-2Bg2zGXuYh0IcvVWtVMzTNfdRz1AfR2LtYyJpnUsSAM5S8ctZdXBoQlHGXft0vvOKK8hV4MsuBJACSsdeC37rAvMITOXuTcFryZUUb2-2BCTJ7logeW0-2BCPf2hU3H4Aow-2BXCxX2wTBUMJGGlGxiRd3uuKgwj-2Bj313GTVKG6W7FFAR-2BZhq6A21sUH8fwLS1jxBtnQ5LsKNiVDWcF2o3oLgtXmYR5TA4EFlDhx1mz4md41oQ-2F7VkqZQ0ByH9qi3Y0QDHq3mbxCRNLsiE9MJOre-2BdJYsGSuU-2F3KQ8cpid0QMPRZTImGX98dcvuuj0s2UgyO1d4ko-2BH7ltgLczYPZjyCH4CEP0iD4M5vnwHPOfM8vYR0BBeq2GF0HXYcvrBQmyvs2alc-2BCK3KQ7amKBithfVoAB5q3srKmBxvj281Pwg9gjqP4m7n2a6jKczGnJrSW49W7QBxFXleRhQB7qqEW5n2et-2F7-2Bdv5t8YZLiwNVXorwd1Uv4vjvYsEoTEA-2FfXamaxdYGC5YH87h-2FKRyjygW0aoSPRmG7pwZG9kBiQn0IaRJL0I71P1tP1znGua7GY5u3KW-2FoCmJaqVn-2FYVc221a3xTTCsoOZJNbOFYvM-2FQwNDd-2B1bRYy-2BUp1FyEq0DQtMyPf-2BCaf7108i9xv0zBzZF3ZQccLLGiP9-2BEV5uQofL3Qgq7GIPUPj3-2FEyT2jZEzpFLO3TMqcCxJeEdfgPifjK-2B-2Bzo71Q3fXHuYrO5043uIUp-2Fag5dT5NtCt8mDBxe06cSEzeWUrgPFSTVFgKI0KD-2FBsE5OQMRxga7MCxKSEC56fBAwVPgobCyEsIjKmgkAUtY9hDmn91c-2Beo-3D&amp;source=gmail&amp;ust=1716390782550000&amp;usg=AOvVaw2r0ZHcgJMyhLs7UPy2dS8d">$15 billion</a> in TVL, so the amount of funds securing their restaking network has remained largely unchanged.</p>\r\n<p>While net negative days have become more common after the EIGEN launch, net positive days still happen, with the platform bringing in $57 million on May 15. It also looks like the initial surge in withdrawers has been calming down, although the daily level still tends to be higher compared to before the token was revealed.</p>\r\n<p>But now that EigenLayer has launched its mainnet, it is now in a position to pass on that extra yield to depositors that it had promised before. And since EigenLayer is the restaking platform with the largest security network <a href="https://u24517827.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.PFWtwpR3WGGRVfJM1hnZFF4XvCj7DPReYVdgQVdpEyMQpjEbodJs5rJ14JEUF1S9Dw8y9j9F7Z32rdZnhir9bQ-3D-3DKR4Y_s8BUiO1ZTfus-2F6WvS42hzaDcZHlxPMpjV1dBT32YHwSK-2BSJj30FIDtkLzuZiN0ehA8E8LvSMPscwelM5nXNP-2BOfa2otqQf1B58O0k2kCce5oJyuf836phB23-2BoOCGb63puqc-2BIeOgYKud192woKbPgQKuv6WkBQCVBgyCjT-2Bg2zGXuYh0IcvVWtVMzTNfdRz1AfR2LtYyJpnUsSAM5S8ctZdXBoQlHGXft0vvOKK8hV4MsuBJACSsdeC37rAvMITOXuTcFryZUUb2-2BCTJ7logeW0-2BCPf2hU3H4Aow-2BXCxX2wTBUMJGGlGxiRd3uuKgwj-2Bj313GTVKG6W7FFAR-2BZhq6A21sUH8fwLS1jxBtnQ5LsKNiVDWcF2o3oLgtXmYR5TA4EFlDhx1mz4md41oQ-2F7VkqZQ0ByH9qi3Y0QDHq3mbxCRNLsiE9MJOre-2BdJYsGSuU-2F3KQ8cpid0QMPRZTImGX98dcvuuj0s2UgyO1d4ko-2BH7ltgLczYPZjyCH4CEP0iD4M5vnwHPOfM8vYR0BBeq2GF0HXYcvrBQmyvs2alc-2BCK3KQ7amKBithfVoAB5q3srKmBxvj281Pwg9gjqP4m7n2a6jKczGnJrSW49W7QBxFXleRhQB7qqEW5n2et-2F7-2Bdv5t8YZLiwNVXorwd1Uv4vjvYsEoTEA-2FfXamaxdYGC5YH87h-2FKRyjygW0aoSPRmG7pwZG9kBiQn0IaRJL0I71P1tP1znGua7GY5u3KW-2FoCmJaqVn-2FYVc221a3xTTCsoOZJNbOFYvM-2FQwNDd-2B1bRYy-2BUp1FyEq0DQtMyPf-2BCaf7108i9xv0zBzZF3ZQccLLGiP9dF6Qn64oAIjhbk2Cn-2FMW1-2FWfuXdipNMOZDjrETvNoiVrcBCNA4bU6JwPPTiErw0nTXAmKv82tHobYfCKkyxTT5p0DH471dA5nXPH255FcXAqKCAe68nPTbnjQDCg1aMKEF3EYazgA47jRoZ9Gn3FJLDBGLX4WYp0TFonjzBXEN4-3D" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=https://u24517827.ct.sendgrid.net/ls/click?upn%3Du001.PFWtwpR3WGGRVfJM1hnZFF4XvCj7DPReYVdgQVdpEyMQpjEbodJs5rJ14JEUF1S9Dw8y9j9F7Z32rdZnhir9bQ-3D-3DKR4Y_s8BUiO1ZTfus-2F6WvS42hzaDcZHlxPMpjV1dBT32YHwSK-2BSJj30FIDtkLzuZiN0ehA8E8LvSMPscwelM5nXNP-2BOfa2otqQf1B58O0k2kCce5oJyuf836phB23-2BoOCGb63puqc-2BIeOgYKud192woKbPgQKuv6WkBQCVBgyCjT-2Bg2zGXuYh0IcvVWtVMzTNfdRz1AfR2LtYyJpnUsSAM5S8ctZdXBoQlHGXft0vvOKK8hV4MsuBJACSsdeC37rAvMITOXuTcFryZUUb2-2BCTJ7logeW0-2BCPf2hU3H4Aow-2BXCxX2wTBUMJGGlGxiRd3uuKgwj-2Bj313GTVKG6W7FFAR-2BZhq6A21sUH8fwLS1jxBtnQ5LsKNiVDWcF2o3oLgtXmYR5TA4EFlDhx1mz4md41oQ-2F7VkqZQ0ByH9qi3Y0QDHq3mbxCRNLsiE9MJOre-2BdJYsGSuU-2F3KQ8cpid0QMPRZTImGX98dcvuuj0s2UgyO1d4ko-2BH7ltgLczYPZjyCH4CEP0iD4M5vnwHPOfM8vYR0BBeq2GF0HXYcvrBQmyvs2alc-2BCK3KQ7amKBithfVoAB5q3srKmBxvj281Pwg9gjqP4m7n2a6jKczGnJrSW49W7QBxFXleRhQB7qqEW5n2et-2F7-2Bdv5t8YZLiwNVXorwd1Uv4vjvYsEoTEA-2FfXamaxdYGC5YH87h-2FKRyjygW0aoSPRmG7pwZG9kBiQn0IaRJL0I71P1tP1znGua7GY5u3KW-2FoCmJaqVn-2FYVc221a3xTTCsoOZJNbOFYvM-2FQwNDd-2B1bRYy-2BUp1FyEq0DQtMyPf-2BCaf7108i9xv0zBzZF3ZQccLLGiP9dF6Qn64oAIjhbk2Cn-2FMW1-2FWfuXdipNMOZDjrETvNoiVrcBCNA4bU6JwPPTiErw0nTXAmKv82tHobYfCKkyxTT5p0DH471dA5nXPH255FcXAqKCAe68nPTbnjQDCg1aMKEF3EYazgA47jRoZ9Gn3FJLDBGLX4WYp0TFonjzBXEN4-3D&amp;source=gmail&amp;ust=1716390782551000&amp;usg=AOvVaw19yNvrTfK2DrHtJBtTnOUA">by far</a>, it will likely be the most attractive option for new services looking to bypass bootstrapping their own liquidity. So EigenLayer is in a good position to help attract new services to boost their depositors’ additional rewards, which may also be enough to get users to keep their money with the protocol now.</p>\r\n<p><em data-v-f87c67ca="">This is an excerpt from <a href="https://www.theblock.co/newsletters" data-v-f87c67ca="">The Block's Data &amp; Insights newsletter</a>. Dig into the numbers making up the industry’s most thought-provoking trends.</em></p><br /><span class="copyright"><p>Disclaimer: The Block is an independent media outlet that delivers news, research, and data. As of November 2023, Foresight Ventures is a majority investor of The Block. Foresight Ventures invests in <a href="https://www.foresightventures.com/portfolio">other companies</a> in the crypto space. Crypto exchange Bitget is an anchor LP for Foresight Ventures. The Block continues to operate independently to deliver objective, impactful, and timely information about the crypto industry. Here are our current <a href="https://www.theblock.co/financial-disclosures">financial disclosures</a>.</p>\n<p>© 2023 The Block. All Rights Reserved. This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.</p>\n</span>