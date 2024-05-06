<p>Last week, The Block’s Data &amp; Insights newsletter talked about the crazy impacts the hype around Runes was having on the Bitcoin network. Specifically, the new token standard that launched at the halving helped push both the number of <a 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target="_blank" rel="noopener" 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and the amount of <a 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being paid on the network to new all-time highs.</p>\r\n<p>As is often the case, hype cannot last forever. While roughly half of the transactions on Bitcoin are still related to Runes, the number of transactions has vastly subsided. There were almost 800,000 Runes transactions on April 23; since then, the amount has stayed below 350,000.</p>\r\n<p>The fees during the initial excitement around Runes did seem to reach an unsustainable level. The 7-day moving average of the <a href="https://u24517827.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.PFWtwpR3WGGRVfJM1hnZFD-2BrOZyUshTiwo5j9XwRVSsqkkJTHaYy6PERCYdHDhvfz2MRpAQl-2FRtPd-2F50P3jgA3V-2Fvh83VhGm1sqpCkZSWosQLV0nV-2BWIxov7R49Ebsn1jS8A0EaTMtTrYe8u7BmC4g-3D-3DhMjW_s8BUiO1ZTfus-2F6WvS42hzaDcZHlxPMpjV1dBT32YHwSK-2BSJj30FIDtkLzuZiN0ehA8E8LvSMPscwelM5nXNP-2BOfa2otqQf1B58O0k2kCce5oJyuf836phB23-2BoOCGb63ohbQ3FQgNZY-2BopqjimnmTd5fSHgOaG-2BBPr3n8JYccymUiXBvwmrYD8Cp8L9aM-2F6YB4VJZV5KfvJ1tYT0Z6XiFgH3D33idekUdz4EwzrqGW9wpASwHj-2BrOCUQ8pQEtGFArzlPuCVpdBDMgWPsZyEGolxLWxBIag7PONYD7VMLkkX5xBBykKnwJt7zX03dkqbaLrJlzo3auC2CxHtXFxg-2FIoTgfWnpE8bBWCsOUlhxKw7F8-2FKpSyb55lXfiBFeAj6ldUudd1XsLBaQl9k0Db-2FXmQ1bTMGPJ7SA0tUSV6vxPry2X2ViPBcQcWn7blvo5xO-2FCRzYQ7F36V95ZjYj-2FepWDIMqMWV2-2BZaiX-2FG31wJmVbULLV2ZLgeisIxP-2BPN9p0PKFKW3NmSMNWewgolOUkltcQ1kG6Y5GRIUkrMnSxkPMZeXZF8QQQq084xoVEUmTzgesVhV4y5-2B0UjnxIYjpyejiS7SIzJr0ntORPkExHwvcQvZkX7R4SbVGKTk6X6CHVh3C14XdHvCy3G2YEPe6PXjhJQHYYrTblM16qEU-2Be1dt657l2nSCsDg98kWH81JmRK4wG-2BbU3c-2FFuil4JeuHAYLex453icurGG4dMRZXu7QAMmFCRfr6118MdmbfYeckrU5MLtTxnUNYTa012yhXpww-2FOq2fWo8-2F-2BA9XXggA8KmeNE83fagcDJtsVVSf9P3oQWlBOcg2KUGJUAXYLVwbbWFp97dBdBhDHmdgeaQlhESrJownvh6AVcgA8DROT2Gh50VuZ8jiCVC5DU6tiaLYEsW5MBfxAsQQ4cDon0Q5lD-2BdJm7zeiVwNGMEi4qjyVhubqN1o-2BeaS6chIuPho4TKkMlZw-3D-3D" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://u24517827.ct.sendgrid.net/ls/click?upn%3Du001.PFWtwpR3WGGRVfJM1hnZFD-2BrOZyUshTiwo5j9XwRVSsqkkJTHaYy6PERCYdHDhvfz2MRpAQl-2FRtPd-2F50P3jgA3V-2Fvh83VhGm1sqpCkZSWosQLV0nV-2BWIxov7R49Ebsn1jS8A0EaTMtTrYe8u7BmC4g-3D-3DhMjW_s8BUiO1ZTfus-2F6WvS42hzaDcZHlxPMpjV1dBT32YHwSK-2BSJj30FIDtkLzuZiN0ehA8E8LvSMPscwelM5nXNP-2BOfa2otqQf1B58O0k2kCce5oJyuf836phB23-2BoOCGb63ohbQ3FQgNZY-2BopqjimnmTd5fSHgOaG-2BBPr3n8JYccymUiXBvwmrYD8Cp8L9aM-2F6YB4VJZV5KfvJ1tYT0Z6XiFgH3D33idekUdz4EwzrqGW9wpASwHj-2BrOCUQ8pQEtGFArzlPuCVpdBDMgWPsZyEGolxLWxBIag7PONYD7VMLkkX5xBBykKnwJt7zX03dkqbaLrJlzo3auC2CxHtXFxg-2FIoTgfWnpE8bBWCsOUlhxKw7F8-2FKpSyb55lXfiBFeAj6ldUudd1XsLBaQl9k0Db-2FXmQ1bTMGPJ7SA0tUSV6vxPry2X2ViPBcQcWn7blvo5xO-2FCRzYQ7F36V95ZjYj-2FepWDIMqMWV2-2BZaiX-2FG31wJmVbULLV2ZLgeisIxP-2BPN9p0PKFKW3NmSMNWewgolOUkltcQ1kG6Y5GRIUkrMnSxkPMZeXZF8QQQq084xoVEUmTzgesVhV4y5-2B0UjnxIYjpyejiS7SIzJr0ntORPkExHwvcQvZkX7R4SbVGKTk6X6CHVh3C14XdHvCy3G2YEPe6PXjhJQHYYrTblM16qEU-2Be1dt657l2nSCsDg98kWH81JmRK4wG-2BbU3c-2FFuil4JeuHAYLex453icurGG4dMRZXu7QAMmFCRfr6118MdmbfYeckrU5MLtTxnUNYTa012yhXpww-2FOq2fWo8-2F-2BA9XXggA8KmeNE83fagcDJtsVVSf9P3oQWlBOcg2KUGJUAXYLVwbbWFp97dBdBhDHmdgeaQlhESrJownvh6AVcgA8DROT2Gh50VuZ8jiCVC5DU6tiaLYEsW5MBfxAsQQ4cDon0Q5lD-2BdJm7zeiVwNGMEi4qjyVhubqN1o-2BeaS6chIuPho4TKkMlZw-3D-3D&amp;source=gmail&amp;ust=1715104956929000&amp;usg=AOvVaw1Lf_4H0TSyn38R-LsBH-M6">average transaction fee</a> on the network hit $40, which is much higher than normal and not a price many users want to pay. The average has fallen back below $10 already as activity on Bitcoin has normalized.</p>\r\n<p>While the high fees weighed on Bitcoin users (we saw the 7-day moving average of <a 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target="_blank" rel="noopener" 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addresses</a> drop below 700,000 for the first time since 2020), they were well received by Bitcoin miners, who were facing a 50% drop in the block subsidy in the wake of the halving.</p>\r\n<p><iframe frameborder="0" height="420" src="https://www.theblock.co/data/on-chain-metrics/bitcoin/bitcoin-miner-revenue-per-th-s-7dma/embed" title="Bitcoin Miner Revenue per TH/s (7DMA)" width="100%"></iframe></p>\r\n<p>The jump in fees right as Runes launched helped stave off the <a href="https://u24517827.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.PFWtwpR3WGGRVfJM1hnZFD-2BrOZyUshTiwo5j9XwRVSvWjPIbgxKPCH2bmuFxnd6EJJlgjr1a8diLmcLjLB6D38ocpjKR3D95UevWREkYyDPpDd3af1wXgPmMc60f22qQ8KCtFMbX3CjvF4tuXh5tUg-3D-3DmQvf_s8BUiO1ZTfus-2F6WvS42hzaDcZHlxPMpjV1dBT32YHwSK-2BSJj30FIDtkLzuZiN0ehA8E8LvSMPscwelM5nXNP-2BOfa2otqQf1B58O0k2kCce5oJyuf836phB23-2BoOCGb63ohbQ3FQgNZY-2BopqjimnmTd5fSHgOaG-2BBPr3n8JYccymUiXBvwmrYD8Cp8L9aM-2F6YB4VJZV5KfvJ1tYT0Z6XiFgH3D33idekUdz4EwzrqGW9wpASwHj-2BrOCUQ8pQEtGFArzlPuCVpdBDMgWPsZyEGolxLWxBIag7PONYD7VMLkkX5xBBykKnwJt7zX03dkqbaLrJlzo3auC2CxHtXFxg-2FIoTgfWnpE8bBWCsOUlhxKw7F8-2FKpSyb55lXfiBFeAj6ldUudd1XsLBaQl9k0Db-2FXmQ1bTMGPJ7SA0tUSV6vxPry2X2ViPBcQcWn7blvo5xO-2FCRzYQ7F36V95ZjYj-2FepWDIMqMWV2-2BZaiX-2FG31wJmVbULLV2ZLgeisIxP-2BPN9p0PKFKW3NmSMNWewgolOUkltcQ1kG6Y5GRIUkrMnSxkPMZeXZF8QQQq084xoVEUmTzgesVhV4y5-2B0UjnxIYjpyejiS7SIzJr0ntORPkExHwvcQvZkX7R4SbVGKTk6X6CHVh3C14XdHvCy3G2YEPe6PXjhJQHYYrTblM16qEU-2Be1dt657l2nSCsDg98kWH81JmRK4wG-2BbU3c-2FFuil4JeuHAYLex453icurGG4dMRZXu7QAMmFCRfr6118MdmbfYeckrU5MLtTxnUNYTa012yhXpww-2FOq2fWo8-2F-2BA9XXggA8KmeNE83fagcDJtsVVSf9P3oQWlpRlvoiqlRlsAB6qbj-2FAEH0Ng-2F5sNdM7HM6vg8rz1xZ0LxLzYJqgZMUUeA-2FY38iVhOVTHikQ1A8Vnbzf9Zq2oqWhps-2F4qstOGjl-2BMcChvS061FABgnqpXS6suzhZ-2Fs4P5dd2XJKJYbYc42eZw-2Bd4GbQ-3D-3D" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://u24517827.ct.sendgrid.net/ls/click?upn%3Du001.PFWtwpR3WGGRVfJM1hnZFD-2BrOZyUshTiwo5j9XwRVSvWjPIbgxKPCH2bmuFxnd6EJJlgjr1a8diLmcLjLB6D38ocpjKR3D95UevWREkYyDPpDd3af1wXgPmMc60f22qQ8KCtFMbX3CjvF4tuXh5tUg-3D-3DmQvf_s8BUiO1ZTfus-2F6WvS42hzaDcZHlxPMpjV1dBT32YHwSK-2BSJj30FIDtkLzuZiN0ehA8E8LvSMPscwelM5nXNP-2BOfa2otqQf1B58O0k2kCce5oJyuf836phB23-2BoOCGb63ohbQ3FQgNZY-2BopqjimnmTd5fSHgOaG-2BBPr3n8JYccymUiXBvwmrYD8Cp8L9aM-2F6YB4VJZV5KfvJ1tYT0Z6XiFgH3D33idekUdz4EwzrqGW9wpASwHj-2BrOCUQ8pQEtGFArzlPuCVpdBDMgWPsZyEGolxLWxBIag7PONYD7VMLkkX5xBBykKnwJt7zX03dkqbaLrJlzo3auC2CxHtXFxg-2FIoTgfWnpE8bBWCsOUlhxKw7F8-2FKpSyb55lXfiBFeAj6ldUudd1XsLBaQl9k0Db-2FXmQ1bTMGPJ7SA0tUSV6vxPry2X2ViPBcQcWn7blvo5xO-2FCRzYQ7F36V95ZjYj-2FepWDIMqMWV2-2BZaiX-2FG31wJmVbULLV2ZLgeisIxP-2BPN9p0PKFKW3NmSMNWewgolOUkltcQ1kG6Y5GRIUkrMnSxkPMZeXZF8QQQq084xoVEUmTzgesVhV4y5-2B0UjnxIYjpyejiS7SIzJr0ntORPkExHwvcQvZkX7R4SbVGKTk6X6CHVh3C14XdHvCy3G2YEPe6PXjhJQHYYrTblM16qEU-2Be1dt657l2nSCsDg98kWH81JmRK4wG-2BbU3c-2FFuil4JeuHAYLex453icurGG4dMRZXu7QAMmFCRfr6118MdmbfYeckrU5MLtTxnUNYTa012yhXpww-2FOq2fWo8-2F-2BA9XXggA8KmeNE83fagcDJtsVVSf9P3oQWlpRlvoiqlRlsAB6qbj-2FAEH0Ng-2F5sNdM7HM6vg8rz1xZ0LxLzYJqgZMUUeA-2FY38iVhOVTHikQ1A8Vnbzf9Zq2oqWhps-2F4qstOGjl-2BMcChvS061FABgnqpXS6suzhZ-2Fs4P5dd2XJKJYbYc42eZw-2Bd4GbQ-3D-3D&amp;source=gmail&amp;ust=1715104956929000&amp;usg=AOvVaw2WFdxpq7_vuWxzKa66qJdG">impact</a> of the 3.125 BTC reward. Over <a href="https://u24517827.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.PFWtwpR3WGGRVfJM1hnZFD-2BrOZyUshTiwo5j9XwRVSsqkkJTHaYy6PERCYdHDhvfj4XYaKlqS7sAmLOKYh6Fpo5VVSDH5xHL7ixeZPCHwN8-3DxhSk_s8BUiO1ZTfus-2F6WvS42hzaDcZHlxPMpjV1dBT32YHwSK-2BSJj30FIDtkLzuZiN0ehA8E8LvSMPscwelM5nXNP-2BOfa2otqQf1B58O0k2kCce5oJyuf836phB23-2BoOCGb63ohbQ3FQgNZY-2BopqjimnmTd5fSHgOaG-2BBPr3n8JYccymUiXBvwmrYD8Cp8L9aM-2F6YB4VJZV5KfvJ1tYT0Z6XiFgH3D33idekUdz4EwzrqGW9wpASwHj-2BrOCUQ8pQEtGFArzlPuCVpdBDMgWPsZyEGolxLWxBIag7PONYD7VMLkkX5xBBykKnwJt7zX03dkqbaLrJlzo3auC2CxHtXFxg-2FIoTgfWnpE8bBWCsOUlhxKw7F8-2FKpSyb55lXfiBFeAj6ldUudd1XsLBaQl9k0Db-2FXmQ1bTMGPJ7SA0tUSV6vxPry2X2ViPBcQcWn7blvo5xO-2FCRzYQ7F36V95ZjYj-2FepWDIMqMWV2-2BZaiX-2FG31wJmVbULLV2ZLgeisIxP-2BPN9p0PKFKW3NmSMNWewgolOUkltcQ1kG6Y5GRIUkrMnSxkPMZeXZF8QQQq084xoVEUmTzgesVhV4y5-2B0UjnxIYjpyejiS7SIzJr0ntORPkExHwvcQvZkX7R4SbVGKTk6X6CHVh3C14XdHvCy3G2YEPe6PXjhJQHYYrTblM16qEU-2Be1dt657l2nSCsDg98kWH81JmRK4wG-2BbU3c-2FFuil4JeuHAYLex453icurGG4dMRZXu7QAMmFCRfr6118MdmbfYeckrU5MLtTxnUNYTa012yhXpww-2FOq2fWo8-2F-2BA9XXggA8KmeNE83fagcDJtsVVSf9P3oQWlbmIxI9DWMiIZtmBDQXZau1OuLZaNLHPUQwtI7c0FpWCHVrOfmSwua750jU2LjbKPLuYQOM-2FUiqJO7yooZ-2FoGNxdF0cxuGGIU3dFnNKYgZlf2VRfsghqe-2FSNIgL5S0e2IR58Nj0fGvpY7z8xTm723zQ-3D-3D" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://u24517827.ct.sendgrid.net/ls/click?upn%3Du001.PFWtwpR3WGGRVfJM1hnZFD-2BrOZyUshTiwo5j9XwRVSsqkkJTHaYy6PERCYdHDhvfj4XYaKlqS7sAmLOKYh6Fpo5VVSDH5xHL7ixeZPCHwN8-3DxhSk_s8BUiO1ZTfus-2F6WvS42hzaDcZHlxPMpjV1dBT32YHwSK-2BSJj30FIDtkLzuZiN0ehA8E8LvSMPscwelM5nXNP-2BOfa2otqQf1B58O0k2kCce5oJyuf836phB23-2BoOCGb63ohbQ3FQgNZY-2BopqjimnmTd5fSHgOaG-2BBPr3n8JYccymUiXBvwmrYD8Cp8L9aM-2F6YB4VJZV5KfvJ1tYT0Z6XiFgH3D33idekUdz4EwzrqGW9wpASwHj-2BrOCUQ8pQEtGFArzlPuCVpdBDMgWPsZyEGolxLWxBIag7PONYD7VMLkkX5xBBykKnwJt7zX03dkqbaLrJlzo3auC2CxHtXFxg-2FIoTgfWnpE8bBWCsOUlhxKw7F8-2FKpSyb55lXfiBFeAj6ldUudd1XsLBaQl9k0Db-2FXmQ1bTMGPJ7SA0tUSV6vxPry2X2ViPBcQcWn7blvo5xO-2FCRzYQ7F36V95ZjYj-2FepWDIMqMWV2-2BZaiX-2FG31wJmVbULLV2ZLgeisIxP-2BPN9p0PKFKW3NmSMNWewgolOUkltcQ1kG6Y5GRIUkrMnSxkPMZeXZF8QQQq084xoVEUmTzgesVhV4y5-2B0UjnxIYjpyejiS7SIzJr0ntORPkExHwvcQvZkX7R4SbVGKTk6X6CHVh3C14XdHvCy3G2YEPe6PXjhJQHYYrTblM16qEU-2Be1dt657l2nSCsDg98kWH81JmRK4wG-2BbU3c-2FFuil4JeuHAYLex453icurGG4dMRZXu7QAMmFCRfr6118MdmbfYeckrU5MLtTxnUNYTa012yhXpww-2FOq2fWo8-2F-2BA9XXggA8KmeNE83fagcDJtsVVSf9P3oQWlbmIxI9DWMiIZtmBDQXZau1OuLZaNLHPUQwtI7c0FpWCHVrOfmSwua750jU2LjbKPLuYQOM-2FUiqJO7yooZ-2FoGNxdF0cxuGGIU3dFnNKYgZlf2VRfsghqe-2FSNIgL5S0e2IR58Nj0fGvpY7z8xTm723zQ-3D-3D&amp;source=gmail&amp;ust=1715104956929000&amp;usg=AOvVaw3h-iff1hMadRpXAdRu4z8l">$80 million</a> was paid in transaction fees the day after the halving, helping bolster miner revenue.</p>\r\n<p>But as fees have slipped back to normal levels, with total miner revenue from transaction costs dropping below $5 million, miners are now feeling the pinch. </p>\r\n<p>The 7-day moving average of bitcoin miner revenue per terahashes per second (TH/s) has fallen to $0.048, an all-time low. While a 3.125 BTC block reward now is worth more than a 25 BTC block reward in 2013, the amount of miners on the network has also jumped, making it all the more harder to actually earn the subsidy.</p>\r\n<p>While the 7-day moving average of Bitcoin’s <a href="https://u24517827.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.PFWtwpR3WGGRVfJM1hnZFD-2BrOZyUshTiwo5j9XwRVSsqkkJTHaYy6PERCYdHDhvf7Gp0QLFQ4LI8InoeKJCXcOIZRGwWvbD5QOkb7YwD02uGfMIrY7RgkK0swrovvgxsMF3H_s8BUiO1ZTfus-2F6WvS42hzaDcZHlxPMpjV1dBT32YHwSK-2BSJj30FIDtkLzuZiN0ehA8E8LvSMPscwelM5nXNP-2BOfa2otqQf1B58O0k2kCce5oJyuf836phB23-2BoOCGb63ohbQ3FQgNZY-2BopqjimnmTd5fSHgOaG-2BBPr3n8JYccymUiXBvwmrYD8Cp8L9aM-2F6YB4VJZV5KfvJ1tYT0Z6XiFgH3D33idekUdz4EwzrqGW9wpASwHj-2BrOCUQ8pQEtGFArzlPuCVpdBDMgWPsZyEGolxLWxBIag7PONYD7VMLkkX5xBBykKnwJt7zX03dkqbaLrJlzo3auC2CxHtXFxg-2FIoTgfWnpE8bBWCsOUlhxKw7F8-2FKpSyb55lXfiBFeAj6ldUudd1XsLBaQl9k0Db-2FXmQ1bTMGPJ7SA0tUSV6vxPry2X2ViPBcQcWn7blvo5xO-2FCRzYQ7F36V95ZjYj-2FepWDIMqMWV2-2BZaiX-2FG31wJmVbULLV2ZLgeisIxP-2BPN9p0PKFKW3NmSMNWewgolOUkltcQ1kG6Y5GRIUkrMnSxkPMZeXZF8QQQq084xoVEUmTzgesVhV4y5-2B0UjnxIYjpyejiS7SIzJr0ntORPkExHwvcQvZkX7R4SbVGKTk6X6CHVh3C14XdHvCy3G2YEPe6PXjhJQHYYrTblM16qEU-2Be1dt657l2nSCsDg98kWH81JmRK4wG-2BbU3c-2FFuil4JeuHAYLex453icurGG4dMRZXu7QAMmFCRfr6118MdmbfYeckrU5MLtTxnUNYTa012yhXpww-2FOq2fWo8-2F-2BA9XXggA8KmeNE83fagcDJtsVVSf9P3oQWlPXToQYHrFxvOf6mExxaAU0oLKdveqHPdDK1v0mRY7TaHGVpgQwHXEAzmnfJqI1BwmNV-2FkISjB13lnBLVL93LgCb3d1pnNqsMQWlFGhQJSXAC4Yk9Fgq5eqqUCjwnt-2B9qojfN07mxJRhurWnmRnSkUQ-3D-3D" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://u24517827.ct.sendgrid.net/ls/click?upn%3Du001.PFWtwpR3WGGRVfJM1hnZFD-2BrOZyUshTiwo5j9XwRVSsqkkJTHaYy6PERCYdHDhvf7Gp0QLFQ4LI8InoeKJCXcOIZRGwWvbD5QOkb7YwD02uGfMIrY7RgkK0swrovvgxsMF3H_s8BUiO1ZTfus-2F6WvS42hzaDcZHlxPMpjV1dBT32YHwSK-2BSJj30FIDtkLzuZiN0ehA8E8LvSMPscwelM5nXNP-2BOfa2otqQf1B58O0k2kCce5oJyuf836phB23-2BoOCGb63ohbQ3FQgNZY-2BopqjimnmTd5fSHgOaG-2BBPr3n8JYccymUiXBvwmrYD8Cp8L9aM-2F6YB4VJZV5KfvJ1tYT0Z6XiFgH3D33idekUdz4EwzrqGW9wpASwHj-2BrOCUQ8pQEtGFArzlPuCVpdBDMgWPsZyEGolxLWxBIag7PONYD7VMLkkX5xBBykKnwJt7zX03dkqbaLrJlzo3auC2CxHtXFxg-2FIoTgfWnpE8bBWCsOUlhxKw7F8-2FKpSyb55lXfiBFeAj6ldUudd1XsLBaQl9k0Db-2FXmQ1bTMGPJ7SA0tUSV6vxPry2X2ViPBcQcWn7blvo5xO-2FCRzYQ7F36V95ZjYj-2FepWDIMqMWV2-2BZaiX-2FG31wJmVbULLV2ZLgeisIxP-2BPN9p0PKFKW3NmSMNWewgolOUkltcQ1kG6Y5GRIUkrMnSxkPMZeXZF8QQQq084xoVEUmTzgesVhV4y5-2B0UjnxIYjpyejiS7SIzJr0ntORPkExHwvcQvZkX7R4SbVGKTk6X6CHVh3C14XdHvCy3G2YEPe6PXjhJQHYYrTblM16qEU-2Be1dt657l2nSCsDg98kWH81JmRK4wG-2BbU3c-2FFuil4JeuHAYLex453icurGG4dMRZXu7QAMmFCRfr6118MdmbfYeckrU5MLtTxnUNYTa012yhXpww-2FOq2fWo8-2F-2BA9XXggA8KmeNE83fagcDJtsVVSf9P3oQWlPXToQYHrFxvOf6mExxaAU0oLKdveqHPdDK1v0mRY7TaHGVpgQwHXEAzmnfJqI1BwmNV-2FkISjB13lnBLVL93LgCb3d1pnNqsMQWlFGhQJSXAC4Yk9Fgq5eqqUCjwnt-2B9qojfN07mxJRhurWnmRnSkUQ-3D-3D&amp;source=gmail&amp;ust=1715104956929000&amp;usg=AOvVaw1tw5GW7kv9FTOk5HzuvgV2">hash rate</a> has dropped slightly since the halving, to just over 600 exahashes per second (EH/s), it is still historically very high. Bitcoin’s overall hash rate has essentially been on a straight upward trend since its inception, barring a small drop-off during the China crackdown.</p>\r\n<p>Miner revenue per TH/s can rise if bitcoin’s price rises, but unless miners start exiting the market, it's unlikely we will see the levels of miner revenue afforded when there was less interest in solving puzzles to mine the next Bitcoin block.</p>\r\n<p><em data-v-f87c67ca="">This is an excerpt from <a href="https://www.theblock.co/newsletters" data-v-f87c67ca="">The Block's Data &amp; Insights newsletter</a>. Dig into the numbers making up the industry’s most thought-provoking trends.</em></p><br /><span class="copyright"><p>Disclaimer: The Block is an independent media outlet that delivers news, research, and data. As of November 2023, Foresight Ventures is a majority investor of The Block. Foresight Ventures invests in <a href="https://www.foresightventures.com/portfolio">other companies</a> in the crypto space. Crypto exchange Bitget is an anchor LP for Foresight Ventures. The Block continues to operate independently to deliver objective, impactful, and timely information about the crypto industry. Here are our current <a href="https://www.theblock.co/financial-disclosures">financial disclosures</a>.</p>\n<p>© 2023 The Block. All Rights Reserved. This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.</p>\n</span>