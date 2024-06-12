<p>There has been a lot of excitement in the broader crypto market this year, but the non-fungible trading sector continues to lag.</p>\r\n<p>While there has been the occasional bright spot for NFT announcements, including an <a 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partnership with Stepn slated to begin with an NFT collection and the announcement of the upcoming <a 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release</a> of the Pudgy Penguins game based on both their NFT collection and their associated toy line, which sold <a 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million</a> units in less than a year; it has largely been mostly negative headlines about NFTs or a lack thereof.</p>\r\n<p>The negative headlines primarily focus on the declining valuations and activity within the NFT space. Nobody wanted to buy the <a 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by Runes, putting memecoins at the center of attention and Ordinals left to the wayside.</p>\r\n<p>Monthly NFT <a href="https://u24517827.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.PFWtwpR3WGGRVfJM1hnZFD-2BrOZyUshTiwo5j9XwRVSsthO9NpDN0w-2Fz7WtcAqkkgF-2BsLiO8gAe5DYM9m7AMBSgdvUrr8kDfp8JSo0yixGA3Be-2Fq4B88boUoLf5VLA0B2D3dyO1CLQboz0CngWO4x1Q-3D-3D-vdZ_s8BUiO1ZTfus-2F6WvS42hzaDcZHlxPMpjV1dBT32YHwSK-2BSJj30FIDtkLzuZiN0ehA8E8LvSMPscwelM5nXNP-2BOfa2otqQf1B58O0k2kCce5oJyuf836phB23-2BoOCGb63puqc-2BIeOgYKud192woKbPjRCEDmUqJN7ZBTkrEhmE3jSy4C2aZ9O2bVW51vLPiuAZMFSXjZeWS2dlIcnz5thx07doBaZUspyk5xrcfnUM2S-2FPklooWzUF0Ty-2FI2Tor-2FuZtZJWRjIIgGe4pz4im2bZiaeBfcb5UBEg-2F3tVzbCwen6wMKYWJH1J8ZPSOoXdXB8aR8wi1cxBAOyYhbYCnQ-2F-2BW53GBcxDFUe83VVe8f5awK1TsLfyAf0t-2FHhEV9QTeeKTcGrOXsOCDcLZMsQYeyVEaOXbsmgAXm8jzDVlDt3Q3d1BaEnzG9mYOnsw2jFMOprrFGyF4JRnD7OTqqqBhq-2F3Wysktg2gG0SgwkXIaTqOkWyO68MFnIPjknXZFWLzoIjzvLyAEhhv77mdHggSIvZ8yzxNaXdK6sYYq2FzQeUkJlARole1HN6tvLqGaNCQpmwMrI7q-2BCt51w2ekuIDnPxR4ME7s4BaZxmr15uFdgYT2jFa1bvOnO3kavhSPkG6V7lyQ6nT58doK0dSiFKUVZTMlGBiagDFyXiyQzbWvT-2Bnr43b9MiFtdCh5GNUU14Rj7Yx4xtqfuCobIN7-2BQ9V-2B5fLO6iCDFKtjItfO9bbhuYpKV2I7zK6vqvbNH-2B-2Bjkpu5W1usG4FxwNWh-2BClLfckoYKYmvC6MqDUNYf-2FY-2FrX1TKvtvpb7hUwHovF8H-2Bal2ZkTFj6LSsQrP6L3jBz7eCi6kD-2F2F6oYZ-2Fa79pQRrsUxtaxO254Mc5hcoQemknq-2FJ8VtRkKAMubkDUleqad9DHUV-2BirN56wJ4Nm3OLszDdLkov1Kt-2BDPVxSRkPZuszsg4JnKTFDH2TEe82YMCqc0Y1Vmm6bHuC0Z9E-2B4d2erYGPh52EKY-3D" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en&amp;q=https://u24517827.ct.sendgrid.net/ls/click?upn%3Du001.PFWtwpR3WGGRVfJM1hnZFD-2BrOZyUshTiwo5j9XwRVSsthO9NpDN0w-2Fz7WtcAqkkgF-2BsLiO8gAe5DYM9m7AMBSgdvUrr8kDfp8JSo0yixGA3Be-2Fq4B88boUoLf5VLA0B2D3dyO1CLQboz0CngWO4x1Q-3D-3D-vdZ_s8BUiO1ZTfus-2F6WvS42hzaDcZHlxPMpjV1dBT32YHwSK-2BSJj30FIDtkLzuZiN0ehA8E8LvSMPscwelM5nXNP-2BOfa2otqQf1B58O0k2kCce5oJyuf836phB23-2BoOCGb63puqc-2BIeOgYKud192woKbPjRCEDmUqJN7ZBTkrEhmE3jSy4C2aZ9O2bVW51vLPiuAZMFSXjZeWS2dlIcnz5thx07doBaZUspyk5xrcfnUM2S-2FPklooWzUF0Ty-2FI2Tor-2FuZtZJWRjIIgGe4pz4im2bZiaeBfcb5UBEg-2F3tVzbCwen6wMKYWJH1J8ZPSOoXdXB8aR8wi1cxBAOyYhbYCnQ-2F-2BW53GBcxDFUe83VVe8f5awK1TsLfyAf0t-2FHhEV9QTeeKTcGrOXsOCDcLZMsQYeyVEaOXbsmgAXm8jzDVlDt3Q3d1BaEnzG9mYOnsw2jFMOprrFGyF4JRnD7OTqqqBhq-2F3Wysktg2gG0SgwkXIaTqOkWyO68MFnIPjknXZFWLzoIjzvLyAEhhv77mdHggSIvZ8yzxNaXdK6sYYq2FzQeUkJlARole1HN6tvLqGaNCQpmwMrI7q-2BCt51w2ekuIDnPxR4ME7s4BaZxmr15uFdgYT2jFa1bvOnO3kavhSPkG6V7lyQ6nT58doK0dSiFKUVZTMlGBiagDFyXiyQzbWvT-2Bnr43b9MiFtdCh5GNUU14Rj7Yx4xtqfuCobIN7-2BQ9V-2B5fLO6iCDFKtjItfO9bbhuYpKV2I7zK6vqvbNH-2B-2Bjkpu5W1usG4FxwNWh-2BClLfckoYKYmvC6MqDUNYf-2FY-2FrX1TKvtvpb7hUwHovF8H-2Bal2ZkTFj6LSsQrP6L3jBz7eCi6kD-2F2F6oYZ-2Fa79pQRrsUxtaxO254Mc5hcoQemknq-2FJ8VtRkKAMubkDUleqad9DHUV-2BirN56wJ4Nm3OLszDdLkov1Kt-2BDPVxSRkPZuszsg4JnKTFDH2TEe82YMCqc0Y1Vmm6bHuC0Z9E-2B4d2erYGPh52EKY-3D&amp;source=gmail&amp;ust=1718129992874000&amp;usg=AOvVaw08IWS9WJHvFmigt3tZZTFz">marketplace volumes</a> on Ethereum have declined since January, and even in January, volumes still paled compared to the billions of dollars being traded each month during the 2021/2022 bull market. In May, volumes didn’t even exceed $500 million.</p>\r\n\r\n<div id="attachment_299381"class="wp-caption alignnone" style="max-width: 610px;"><img class="has-caption wp-image-299381 size-full" src="https://www.tbstat.com/wp/uploads/2024/06/nftblockpro.png" alt="" width="600" height="302" /><p class="wp-caption-text"><span style="font-size: 8pt;">A look at the total number of Ethereum NFT traders. Image: The Block Pro.</span></p></div>\r\n\r\n<p>Perhaps the most jarring metric is the number of daily Ethereum NFT traders, which fell below 4,000 for the first time since June 2021. The number was over 80,000 at its peak back in February 2022 and has been on a decline ever since, although the number of users flatlined from June 2023 through February 2024 but then began a slow decline again.</p>\r\n<p>The NFT landscape on Ethereum might be facing tougher challenges as we have seen that other, cheaper alternatives have managed to attract activity away from the once de facto blockchain for most use cases. While Ethereum is still home to the majority of the blue-chip NFT collections, its dominance has faded.</p>\r\n<p>It’s not clear what exactly could reignite an NFT boom given some recent big brand partnerships haven’t been shaking out well. It would likely take a new trendy collection or a new marketplace with incentives to get things moving again.</p>\r\n<p><em data-v-f87c67ca="">This is an excerpt from <a href="https://www.theblock.co/newsletters" data-v-f87c67ca="">The Block's Data &amp; Insights newsletter</a>. Dig into the numbers making up the industry’s most thought-provoking trends.</em></p><br /><span class="copyright"><p>Disclaimer: The Block is an independent media outlet that delivers news, research, and data. As of November 2023, Foresight Ventures is a majority investor of The Block. Foresight Ventures invests in <a href="https://www.foresightventures.com/portfolio">other companies</a> in the crypto space. Crypto exchange Bitget is an anchor LP for Foresight Ventures. The Block continues to operate independently to deliver objective, impactful, and timely information about the crypto industry. Here are our current <a href="https://www.theblock.co/financial-disclosures">financial disclosures</a>.</p>\n<p>© 2023 The Block. All Rights Reserved. This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.</p>\n</span>